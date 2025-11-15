Città

SARONNO – Il cantautore genovese Francesco Baccini sarà ospite della trasmissione “Blu Night”, condotta da Giovanni Nastasi, in onda sabato 15 novembre alle 21 su radio orizzonti in Blu di Saronno, per presentare il suo nuovo singolo “Matilde Lorenzi” (Azzurra Music).

Il brano, disponibile negli store digitali e in radio dal 24 ottobre, è una dedica intensa e luminosa a Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci alpino scomparsa tragicamente durante un allenamento. Lontano da toni commemorativi, “Matilde Lorenzi” celebra la gioia di vivere, la passione e il coraggio di chi affronta la vita con intensità e libertà. Composto e scritto da Baccini, il singolo anticipa il nuovo album in uscita nel 2026 e fa parte della colonna sonora del docufilm di Paolo Galassi “Kristian Ghedina: Storie di Sci”, progetto legato all’Olimpiade Culturale e dedicato ai valori dello sport e della vita.

Tra i cantautori più eclettici della scena italiana, Francesco Baccini esordisce nel 1989 con l’album “Cartoons”, vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima. Autore di successi come “Le donne di Modena” e “Sotto questo sole”, ha collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Enzo Jannacci e Angelo Branduardi.

Nella sua lunga carriera ha pubblicato oltre dieci album, distinguendosi per la capacità di unire ironia, poesia e impegno sociale, confermandosi una voce autentica e originale della canzone d’autore italiana.

