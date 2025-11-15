Gli appuntamenti di oggi

La mattinata si apre dalle 10 alle 13 con le partite one shot di giochi di ruolo. In parallelo, dalle 10,30 alle 12, sono in programma diversi workshop: “Creare un GdR da zero” con Claudio Pustorino e “Dal tavolo alla classe: il gioco come strumento didattico” con Matilde Sabrina Conti. Sempre alle 10,30 spazio anche all’incontro “Si vis pacem, para pacem” curato da Roberto Marinelli.

Dalle 10,30 alle 12,30 la tavola rotonda “Il gioco: dalla cura al prendersi cura” offrirà un confronto tra esperti sull’aspetto educativo e relazionale del gioco.

Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30, è previsto il workshop “Progettare un’esperienza di gioco da tavolo inclusiva” con Elisa Rossoni, mentre dalle 15 alle 16,30 la tavola rotonda “Il gioco in azienda: come e perché usarlo” analizzerà le applicazioni del gioco nel mondo del lavoro. Sempre alle 15 partirà il secondo turno delle campagne di gioco di ruolo.

Per chi cerca un’attività più sperimentale, dalle 17 alle 18,30 è in calendario “The Play Effect”, il workshop di Giuliana Ubertini dedicato alle esperienze sociali basate sul gioco, tra energia e creatività.

La serata, dalle 20 alle 23, sarà dedicata alle partite one shot e alla sessione speciale 100 percento Daggerheart.

Sessioni speciali

Per chi vuole vivere un’esperienza più lunga e immersiva, oggi sono previste due proposte speciali: la campagna multitavolo dalle 16,30 alle 23 e la campagna notturna dalle 18 fino alle 6 di domani.

Giochi da tavolo, autori e tornei

L’area giochi da tavolo propone 80 tavoli e oltre 100 giochi disponibili, con volontari pronti a guidare nelle partite casual o family. Confermati anche gli spazi “Gioca con l’autore” e gli incontri con gli ospiti. Nel programma della giornata ci sono anche i tornei di Middle-earth Strategy Battle Game e Unmatched, insieme alle sessioni informative dedicate.

Un ricco calendario per una giornata che mette al centro il gioco come occasione di incontro, creatività e scoperta. Tutte le informazioni, gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su www.saronnoingioco.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09