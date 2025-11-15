Saronno in gioco, l’attesa è finita: oggi si inizia a giocare
15 Novembre 2025
SARONNO – Una giornata intera per sedersi a un tavolo, conoscere nuovi giochi, scoprire mondi immaginari e vivere esperienze da condividere. Oggi Saronno in Gioco 2025 entra nel vivo con un fitto programma tra giochi di ruolo, workshop, tavole rotonde e tornei. L’area dedicata ai giochi da tavolo offrirà 80 tavoli, oltre 100 titoli disponibili e il supporto dei volontari delle associazioni ludiche locali. Spazio anche agli autori, ai tornei e alle attività pensate per famiglie e appassionati.