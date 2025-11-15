Cronaca

SARONNO – Guardando fuori dal finestrino alla stazione di Saronno si è accorto che l’uomo appena sceso dal treno aveva in mano il suo borsello: glielo aveva rubato pochi minuti prima. È stato lo spirito d’osservazione della vittima e la pronta reazione dei presenti – dal capotreno alla guardia giurata fino alla pattuglia della polizia locale – a permettere di sventare un furto avvenuto allo scalo ferroviario nella prima serata di giovedì 14 novembre.

Tutto è iniziato intorno alle 19,30, quando un viaggiatore stava guardando fuori dal finestrino, alla stazione di Saronno. Stava viaggiando sul Malpensa Express diretto a Milano nello scalo Centrale. L’uomo, originario della Guinea, si è presto accorto che l’algerino appena sceso dal treno aveva in mano il suo borsello di pelle. Senza perdere tempo, ha chiamato il capotreno e con lui ha inseguito il ladro fino al sottopasso, dove sono stati raggiunti dalla guardia giurata, con la quale hanno bloccato il fuggitivo. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, allertati dal viaggiatore e dal personale del treno e della stazione.

Il ladro è stato identificato e denunciato per furto, mentre il borsello è tornato al proprietario, che ha potuto riprendere il suo viaggio.

