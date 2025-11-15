Calcio

SARONNO – Una giornata di sport, spettacolo e solidarietà attende oggi il pubblico dello stadio di Saronno, dove andrà in scena l’evento benefico “Sorrisi in campo”, in programma sabato 15 novembre con apertura dei cancelli alle 14.

A sfidarsi saranno due squadre speciali: da una parte la Nazionale Calcio TV & Social, formazione composta da volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo, dall’altra gli imprenditori dello Smile Team. Un incontro nato con un obiettivo preciso: donare defibrillatori e attrezzature alle associazioni del territorio.

Il programma della giornata

L’appuntamento allo stadio sarà scandito da diversi momenti pensati per coinvolgere tutta la comunità:

Spettacolo e intrattenimento fin dall’apertura dei cancelli

Presentazione ufficiale del settore giovanile del Fbc Saronno , che sfilerà sul campo davanti al pubblico

Ore 15: calcio d’inizio della partita di beneficenza tra Nazionale Calcio TV & Social e Smile Team, seguita da momenti di show e animazione

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 115° anniversario del Fbc Saronno, che patrocina l’evento insieme al Comune di Saronno.

Ingresso e informazioni

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del club: www.fbcsaronno1910.com.

Una giornata di festa e impegno civico, nella quale lo sport diventa strumento di comunità e vicinanza: allo stadio di Saronno oggi i protagonisti saranno il gioco, la solidarietà e… tanti sorrisi in campo.

15112025