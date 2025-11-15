SARONNO – “Lo sport, vissuto con passione e senso di comunità, diventa uno straordinario strumento di unione fra le persone”. Con queste parole il presidente del Fbc Saronno, Giuseppe Giglio, ha sintetizzato lo spirito di “Sorrisi in campo”, la partita benefica che oggi pomeriggio ha riempito lo stadio Colombo Gianetti con più di mille spettatori.

L’evento, organizzato dal Fbc Saronno del presidenti Giglio, del presidente onotrario Gaetano Barletta e dal direttore generale Marco Proserpio con il patrocinio del Comune, è iniziato con la presentazione di tutte le squadre biancocelesti, introdotte con ironia da Germano Lanzoni, “il Milanese imbruttito”. Poi spazio al match: la Nazionale Tv & Social contro lo Smile Team, squadra formata da imprenditori locali, oltre che della Bergamasca e del Bresciano.

La finalità era solidale: raccogliere fondi per acquistare defibrillatori da donare a società sportive e realtà del territorio. “Un appuntamento che ha saputo collegare sport e sociale” ha sottolineato la sindaca Ilaria Pagani, presente insieme all’assessore allo sport Mauro Lattuada e al presidente del consiglio regionale Federico Romani. In campo, tra gli altri, la “iena” Fabio Agnello, il comico Francesco Posa, Marco Bazzoni, Andrea Pisani, il tiktoker Luca Sironi e Luca Sciarrillo. Prima del fischio d’inizio, una dedica è stata rivolta all’attore Mauro Di Francesco, tra i fondatori della Nazionale Tv, recentemente scomparso.

Il match si è chiuso con un 2-2: doppietta di Michele Rabolla per la Nazionale, reti di Barletta e Romano per lo Smile Team.