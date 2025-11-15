Cronaca

SOLARO – Incidente stradale ieri mattina in via Roma, dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto attorno alle 8.15. A riportare le conseguenze maggiori è stato un ragazzo di 17 anni, che si trovava in sella alla moto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Solaro e un equipaggio della Croce rossa di Saronno, attivato dalla sala operativa Areu. Il giovane è stato soccorso tempestivamente e quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non sono apparse gravi.

La dinamica del sinistro è al vaglio della vigilanza urbana, che ha effettuato i rilievi in strada per ricostruire l’esatta successione dei fatti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

15112025