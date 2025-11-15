iltra2

VEDANO OLONA – Una mattinata dedicata all’ambiente e al senso civico quella vissuta ieri dai ragazzi delle classi di prima media, impegnati nell’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune.

Armati di guanti, pinze e sacchi, gli studenti hanno percorso alcune aree del paese raccogliendo rifiuti abbandonati e prendendo parte a un’attività che unisce educazione ambientale e partecipazione attiva. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di prendersi cura del proprio territorio.

Un messaggio chiaro ha accompagnato l’intera mattinata: prima ancora di pulire, dobbiamo imparare a non sporcare. Un principio semplice ma fondamentale, che le nuove generazioni hanno dimostrato di voler accogliere con entusiasmo e responsabilità.

(foto di gruppo dei partecipanti)

