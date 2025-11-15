Volley

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue con decisione il cammino della Prima Divisione femminile della Pallavolo Caronno, che ieri sera ha conquistato una convincente vittoria interna imponendosi per 3-0 su Duo Volley.

La formazione gialloblù, guidata da coach Menegari e dal suo staff, ha mostrato da subito solidità e concentrazione, indirizzando il match già nei primi scambi. Le caronnesi hanno condotto l’incontro senza particolari difficoltà, confermando la propria presenza nelle zone alte della classifica.

Unica fase più combattuta è stata quella finale del terzo set, quando le ospiti hanno tentato un ultimo assalto. Le padrone di casa, però, non si sono fatte sorprendere e hanno chiuso ai vantaggi, completando così la serata con un rotondo 3-0.

Un successo netto che testimonia la crescita del gruppo e il buon lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane.

