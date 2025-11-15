Volley serie B: gli appuntamenti di oggi di Saronno, Limbiate e Caronno
15 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Sesta giornata del campionato di volley maschile serie B ed in casa della Rossella Caronno alle 20 va in scena il big match contro la corazzata Garlasco, dell’ex gialloblu Piccinini. I ragazzi caronnesi guidati da coach Gervasoni sono chiamati ad una prova di forza e determinazione per guadagnarsi un posto nella parte alta della classifica. Gara trasmessa anche in diretta sul canale YouTube della Pallavolo Caronno.
Alle 18 al palasport Dozio di via Biffi la Pallavolo Saronno ospita invece La Spezia.
Oggi alle 20 la Miretti Limbiate se la vedrà con Mondovì, incontro previsto al centro sportivo Blu di via Tolstoj.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Pallavolo Caronno in azione)
15112025