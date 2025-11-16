Città

SARONNO – Le luci ed elettrodomestici che si sono spente all’improvviso, poi tornate per qualche minuto prima di spegnersi di nuovo, hanno creato sorpresa e qualche disagio nella zona sud della città, tra il quartiere dietro il municipio e il confine con Solaro. Nel pomeriggio di domenica 16 novembre, infatti, in diverse abitazioni e attività commerciali si sono verificati alcuni brevi blackout, ciascuno della durata di alcuni minuti, prima che la corrente elettrica venisse ripristinata.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’interruzione si è verificata intorno alle 16, colpendo una fascia piuttosto vasta del comparto residenziale e alcune attività. La corrente è poi tornata dopo poco, permettendo la ripresa delle normali attività.

Intanto Enel ha segnalato un guasto in un’altra area, poco prima della zona industriale di Solaro, lungo via Como. Il problema è stato individuato intorno alle 15,30 e i tecnici della società sono intervenuti per valutare il danno e avviare la riparazione. Alle 17,30 si stimava il completo ripristino del servizio entro le 19,30.

Al momento non viene escluso che i disservizi registrati a Saronno possano essere collegati al guasto rilevato nel territorio vicino, vista la vicinanza geografica e la tempistica ravvicinata dei due episodi. I residenti, rientrata la fornitura di energia elettrica, hanno segnalato solo qualche disagio temporaneo, senza ulteriori criticità.

