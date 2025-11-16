Calcio

GERENZANO / TRADATE – In Prima categoria, alla decima giornata, nel girone A sconfitta interna del Tradate Abbiate che domenica pomeriggio ha perso 2-3 in casa contro il Cassina Rizzardi: ai tradatesi non sono è bastata la doppietta di Moretta al 27′ e 39′ della ripresa. Tutti nel secondo tempo i gol, a segno per primo Di Muro al 7′, poi per gli ospiti i gol di Cairoli al 31′ e di Casartelli, decisivo, al 41′. In classifica Tradate veleggia a metà, con 12 punti; la capolista Ardita ne ha 23.

Nel girone B in casa la Gerenzanese ha travolto il Rondò Dinamo: 4-1. A segno per Gerenzano al 18′ del primo tempo Lizzio, quindi al 26′ Marangoni che ha replicato al 20′ della ripresa, e poker firmato da Ghirimoldi al 41′ della ripresa. Un risultato che porta la Gerenzanese al terzo posto in graduatoria con 17 punti, a capolista Atletico Schiaffino però veleggia a quota 28 punti.

(foto Tradate Abbiate)

