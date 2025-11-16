Calcio

COGLIATE – Domenica fondamentale per la Cogliatese che accoglie in casa l’Aurora Desio.

Il campo è ai limiti del praticabile ma si gioca, non senza difficoltà. La sfera in alcune zone del terreno di gioco si ferma in qualche pozza, ma tutto sommato entrambe le squadre riescono ad imbastire diverse azioni interessanti. Al 22’ Donghi sfonda sulla sinistra, cross rasoterra con il portiere che anticipa Borghi respingendo al limite dell’area, arriva come un treno Cimnaghi che peró spara alto. A passare sono gli ospiti, al 28’ traversone dalla trequarti che pesca Ferrari sul secondo palo, il nr. 11 anticipa Sanfilippo e trova il gol, 0-1. La Cogliatese si rimette subito in carreggiata, un paio di minuti piu tardi arriva il pareggio, Ferrario imbuca per Cimnaghi che è perfetto a dribblare due avversari e a gonfiare la rete con un bel tiro di collo destro, 1-1.

Nella ripresa la partita diventa un’autentica naumachia, l’intensità della pioggia aumenta a dismisura e man mano il rettangolo verde diventa sempre più allagato. I biancoazzurri viaggiano a una velocità superiore e mettono alle strette il Desio che si rifugia in difesa. Tante occasioni importanti per la squadra di Biemmi, Ferrario si incunea sulla sinistra e colpisce con un gran diagonale rasoterra, attentissimo Roaro a parare col piedone. Anche Banfi va vicino alla via della rete, prima con una bella bomba dai venticinque metri che sfiora la traversa, poi con un piattone dal limite che accarezza il palo e va sul sfondo. C’è solo la Cogliatese in campo e il gol è nell’aria. All’83’, ecco il colpo vincente, corner pennellato dalla sinistra, Del Bianco è ben posizionato sul primo palo e impatta di testa alla perfezione, 2-1. Negli ultimi minuti di guerra e battaglia nel fango i biancoazzurri tengono duro e portano a casa tre punti di importanza incalcolabile, vince la Cogliatese.

Un grande e necessario successo per la squadra di Biemmi che esce dalla zona calda e si avvicina al gruppone di centro classifica. Pesante vittoria ottenuta grazie a una prestazione piena di grinta e fisicità, ora si cercherà di trovare stabilità e continuità per continuare a risalire la graduatoria. Settimana prossima altro scontro diretto contro lo Xenia.

Cogliatese – Aurora Desio : 2-1

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Cuzzolin, Pastore, Pivato, Borghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Ortolan, Alberio, Avella, Cappelletti, Corona, Murari, Pascale K., Pascale G., Quaggelle. All. Biemmi

AURORA DESIO : Roaro, Vasapollo, De Vietro, Valensisi, Ponti, Villano, Bonesso, Cristinziano, Ait, Lo Cascio, Ferrari. A disposizione : Marini, Benzoni, Bruzzano, Condino, Crivelli, Cruscio, Cuffari, Monguzzo, Putignani. All. Trezzi

Marcatori : 28pt Ferrari (AD), 30pt Cimnaghi (C), 38st Del Bianco (C)