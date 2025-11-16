Calcio

UBOLDO – Botta e risposta al centro parrocchiale di Uboldo fra i locali della Pro Juventute e la Victor Rho: 1-1. A segno, domenica pomeriggio per la 10′ giornata del campionato di calcio di Seconda categoria girone R, l’uboldese Costantino su calcio di rigore al 42′ del primo tempo, a seguire al 32′ della ripresa il pari di Donghi dei rhodensi.

Nel derby vittoria del Dal Pozzo sull’Amor sportiva, nell’anticipo di sabato.

Risultati

10′ giornata. Sabato: Frazione calcistica Dal Pozzo-Amor sportiva 3-1. Domenica: Legnanese-Pro Novate 1-0, Mazzo 80-Oratorio San Francesco 4-1, Oratorio Passirana-Robur Legnano 0-3, San Luigi Pogliano-Union Oratori Castellanza 2-2, Pro Juventute-Victor Rho 1-1, Oratorio Lainate-Virtus Cantalupo 2-2, Ardor Bollate-Orpas rinviata per impraticabilità del campo.

Classifica

Orpas 22 punti, Legnanese 21, Robur Legnano e Pro Novata 20, Oratorio Lainate Ragazzi 19, Victor Rho 15, Frazione calcistica Dal Pozzo 14, Mazzo 80 13, Ardor Bollate e Amor sportiva 12, Oratorio San Francesco, Union Oratori Castellanza e Pro Juventute 11, Virtus Cantalupo 9, San Luigi Pogliano 5, Oratorio Passirana 2.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

16112025