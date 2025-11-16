Calcio

ORIGGIO / SARONNO – Vittoria per l’Airoldi Origgio, Equipe Garibaldi Fbc Saronno bloccata dal maltempo: è andata così oggi pomeriggio per quanto riguarda la 10′ giornata del campionato di calcio di Terza caregoria.

Al centro sportivo di Origgio i locali dell’Airoldi hanno battuto 3-1 la Pregnanese con reti di Ceriani, Macchi e Prina. Mentre i saronnesi dell’Equipe, che avrebbero dovuto giocare in casa, hanno visto il rinvio della loro partita col Mascagni, pioveva fortissimo.

In classifica è prima l’Academy Bregnanese con 23 punti, segue lo Speranze Primule a 17 parimerito con il San Giuseppe Arese. L’Airoldi è terza con 16 punti mentre l’Equipe Garibaldi veleggia a 8 punti.

(foto archivio: un campo allagato per il maltempo)

16112025