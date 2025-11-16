Calcio

SEDRIANO – Ancora un passo falso per l’Ardor Lazzate, sola in coda alla classifica del campionato di Eccellenza. Domenica pomeriggio nel Milanese ai gialloblù non è bastata, al 34′ della ripresa, la rete dell’ex saronnese Citterio (foto) per raddrizzare una partita iniziata male, con le rete di Vinetot al 15′ del primo tempo e di Menni al 22′ del prim tempo per il Sedriano.

Sedriano-Ardor Lazzate 2-1

Risultati

12′ giornata. Sabato: Legnano-Solbiatese 1-1. Domenica: Lentatese-Magenta 0-2, Mariano-Besnatese 0-0, Rhodense-Caronnese 1-5, Sedriano-Ardor Lazzate 2-1, Sestese-Altabrianza 0-0, Vergiatese-Fbc Saronno 2-0, Vigevano-Arconatese 2-4, Vis Nova Giussano-Arcellasco 2-3.

Classifica

Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

16112025