Calcio

RHO – Sotto una pioggia battente ma su un campo in erba in buonissime condizioni si gioca la dodicesima giornata di campionato: la Caronnese di mister Michele Ferri è ospite della Rhodense allenata da Giuseppe Greco.

La cronaca – La partita si apre al 4’ con i padroni di casa che, a seguito di una punizione, colpiscono in pieno la traversa su colpo di testa; sulla respinta tocca a Bizzarri impegnare sulla corta distanza Paloschi che spazza via con vigore. Al 9’ la Caronnese passa in vantaggio: dopo una respinta del portiere avversario De Toni su calcio al volo di Vitofrancesco tocca a Cannizzaro riprendere palla ed effettuare un prezioso assist per Iacovo che entra sulla tre quarti, dribbla l’avversario e con tiro rasoterra precisissimo va in gol: 0-1. Passano due minuti e arriva il raddoppio per i rossoblu: su una mischia in area e una difficile ribattuta della retroguardia di casa si evidenzia l’esperto Vitofrancesco che al volo gonfia la rete con un gra tiro: 0-2. Al 28’ e’ tripletta caronnese con una vera e propria azione da manuale: fantastico cross di Vitofrancesco a centro area dove Malvestio in grande slancio si erge sopra tutti e con un gran colpo di testa va in gol: 0-3.

Inizia la ripresa. Al 6’ la Rhodense si fa pericolosa: su calcio d’angolo Paloschi respinge in corner un gran colpo di testa di Giangaspero. Un minuto dopo il direttore di gara concede un dubbio rigore per fallo: dagli undici metri Giangaspero supera Paloschi: 1-3. Al 20’ su calcio d’angolo battuto da Di Quinzio arriva il poderoso colpo di testa di Vaghi che porta il risultato sull’1-4. Nel proseguo ci sono buone occasioni gol per Galletti e Malvestio sotto porta. Al 34’ De Toni si supera su un gran tiro diagonale di Dugo. Al 38’ su cross di Giangaspero tocca al neo entrato Locati di testa sfiorare il palo della porta caronnese Al 43’ su passaggio da centrocampo di Corno in fascia sinistra arriva il gol di Ghibellini che s’invola in area e supera con un tiro rasoterra il portiere avversario congelando il risultato finale sull’1-5.

Rhodense-Caronnese 1-5

RHODENSE: De Toni, Bizzarri (30′ st Bentivegna), Nejmi (37′ st Comelli), Ortolan, Diouck (39′ st Mercurio), Renner, Selmi, Fogal (30′ st Vairani), Giangaspero, Arrigoni, Mancosu (30′ st Locati). A disposizione: Cazzalini, Tammaro, Diomande, Bettoni All. Giuseppe Greco

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco (14′ st Bugno), Dugo, Vaghi, Galletti, Dilernia, Malvestio, Cannizzaro (40′ st Di Quinzio), Cerreto, Iacovo (31′ st Corno), Colombo (25′ st Corno). A disposizione: Trombetta, Macaluso, Cappi, Savino, Ghibellini, Rossi. All. Michele Ferri

Arbitro: La Rocca di Milano (Sivverini di Monza e Meroni di Chiari).

Marcatori: 9′ pt Iacovo (C), 11′ st Vitofrancesco (C), 28′ pt Malvestio (C), 7′ st Giangaspero (R), 20′ st Vaghi (C), 38′ st Ghibellini (C).

16112025