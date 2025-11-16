Calcio

VERGIATE – Insidiosa trasferta oggi per il Fbc Saronno, che è di scena sul campo della Vergiatese, squadra che è stata fra le maggiori rivelazioni di questa prima parte di stagione. Ma anche i biancocelesti sono in ascesa, e questo pomeriggio – inizio alle 14.30 – saranno pronti alla sfida, malgrado alcune probabili assenze, per acciacchi vari, nella propria rosa. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Arbitro Riccardo Mufatti di Sondrio con assistenti Tudorel Danciu di Lodi e Hamzza Houjjaji di Treviglio.

Per quanto riguarda le altre squadre locali in questo turno di Eccellenza, 12′ giornata, c’è Rhodense-Caronnese con arbitro Umberto La Rocca di Milano (Vincenzo Sivverini di Monza e Matteo Meroni di Chiari), Sedriano-Ardor Lazzate con arbitro Mirko Soncin di Voghera (Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate).

Classifica

Arconatese 29 punti, Solbiatese 20, Fbc Saronno 19, Caronnese 18, Rhodense 17, Mariano, Vis Nova Giussano, Besnatese e Lentatese 16, Legnano 14, Sedriano 13, Sestese 12, Arcellasco, Magenta e Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

