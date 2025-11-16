Calcio

MEDA – Pioveva a dirotto domenica pomeriggio: in un pomeriggio grigio, su un campo reso pesante e imprevedibile dalla pioggia, le ragazze della Caronnese hanno lottato con orgoglio, determinazione e coraggio. Il Real Meda ha vinto, sì, ma il punteggio finale non racconta la storia vera di questa partita. Non dice della grinta, delle occasioni, dei pali, dei gol annullati e dei sogni sfiorati. Non dice di una squadra che ha dato tutto, e forse anche qualcosa in più.

La cronaca – Inizia il primo tempo e la Caronnese parte forte: al 2’ Marini impegna il portiere ospite e al 3’ arriva il primo angolo. Il Real Meda risponde con due corner tra il 9’ e il 10’ ma al 12’ è la squadra di casa a trovare il meritato vantaggio: una splendida azione tra Manea e Codecà porta al gol di sinistro di Manea: 1-0. Il Real Meda reagisce, colpisce un palo al 18’ e accumula angoli (19’, 23’, 31’) ma la Caronnese non arretra. Al 28’ Codecà sfiora il raddoppio ma il portiere avversario devia in angolo. Al 36’ arriva il momento più discusso: Codecà segna, l’arbitro convalida, ma l’assistente annulla tra le proteste. Il primo tempo si chiude con la Caronnese avanti ma con il rammarico di un gol negato e tante occasioni non concretizzate.

La ripresa si apre con la stessa intensità. La pioggia continua a cadere, rendendo il campo una trappola di pozzanghere. Il Real Meda conquista tre angoli tra il 55’ e il 64’ ma la Caronnese risponde con tre cambi al 67’: dentro Monbelli, Dubini e Bufano. Al 70’ Codecà è ancora protagonista, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Sul corner, Girolamo calcia di prima intenzione: palla fuori di poco. Il pubblico ci crede, le ragazze in campo anche. All’80’ la Caronnese sostituisce Pellegrinelli con Barbini. All’82’ arriva la beffa: un doppio errore difensivo permette a Mussano di pareggiare. Il Real Meda prende fiducia e al 90’ conquista un rigore, trasformato da Roma al 91’. Finisce 1-2. Il Real Meda porta a casa i tre punti.

(foto: una fase del match)

