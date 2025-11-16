Calcio

CESATE – Al Sc United l’inedito derby con il Ceriano Laghetto. Si è giocato domenica pomeriggio al centro sportivo di via Dante per la 12′ giornata di Promozione ed è finita 1-0 per lo United che dunque si conferma così nelle zone alte dela classifica di Promozione, dove è neopromosso.

Il gol partita è stato firmato da Kirsch Giroletti.

Promozione C – Risultati e marcatori

Aurora Cantalupo – Verbano 1-0 Rete: s.t. 49′ rig. Bianchi

Vighignolo – Gallarate 0-2 Reti: s.t. 15’ rig. Guarda, 49′ Agormeda

Castanese – Morazzone 4-1 Reti: 10’ Zani (M), 36’ Italiano (M), 39’ Ruggeri (C), 47’ Zani (M) s.t. 7’, 17’ e 33’ Ruggeri (C)

Accademia Vittuone – Gavirate 1-0 Rete: s.t. 28’ Bertoli

Ispra – Accademia Bmv 1-0 Rete: Rognone

Sc United – Ceriano Laghetto 1-0 Rete: Kirsch Giroletti.

Solaro – Canegrate 0-0

Luino – Accademia Inveruno rinviata impraticabilità del campo.

Classifica

Classifica Aurora Cantalupo 25, Vighignolo 22,Accademia Bmv, Gallarate e Accademia Inveruno* 17, Universal Solaro 16, Morazzone e Luino 14*, Accademia Vittuone 12, Gavirate, Ceriano e Ispra 11, Castanese 9, Canegrate 6, Verbano 0.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

16112025