Calcio

CERRO MAGGIORE – L’Aurora Cantalupo (formazione di Uboldo ma che gioca a Cantalupo di Cerro Maggiore) continua a viaggiare con il passo della grande squadra. La formazione di Maetroni piega nel recupero un Verbano combattivo e ancora alla ricerca del primo punto, ma lo fa con quella solidità e quel cinismo che caratterizzano chi sta davanti a tutti. Partita bloccata, fisica, con il Verbano più intraprendente nella prima frazione e un’Aurora che nella ripresa alza il baricentro pur senza trovare spazi. I rossoblù restano in piedi soprattutto grazie alle parate di Gerevini, protagonista nel contenere l’arrembaggio dei padroni di casa. Poi, quando lo 0-0 sembrava scolpito, arriva l’episodio che cambia tutto. Nel recupero Urso prende l’iniziativa e si conquista un calcio di rigore molto contestato dagli ospiti. Dal dischetto Bianchi non trema: destro secco e tre punti che permettono all’Aurora di allungare in classifica, portandosi a +3 sul Vighignolo, sconfitto in casa dal Gallarate. La capolista soffre, ma passa. Ed è questo il segno più evidente della maturità della squadra.

Solo un pari invece per l’Universal Solaro in casa. Mentre l’Sc United ha vinto il derby col Ceriano Laghetto.

Risultati della giornata

Aurora Cantalupo–Verbano 1-0

Rete: s.t. 49’ rig. Bianchi

Vighignolo–Gallarate 0-2

Reti: s.t. 15’ rig. Guarda, 49’ Agormeda

Castanese–Morazzone 4-1

Reti: 10’ Zani (M), 36’ Italiano (M), 39’ Ruggeri (C); s.t. 7’ Zani (M), 17’ e 33’ Ruggeri (C)

Accademia Vittuone–Gavirate 1-0

Rete: s.t. 28’ Bertoli

Ispra–Accademia Bmv 1-0

Rete: Rognone

Sc United–Ceriano Laghetto 1-0

Solaro–Canegrate 0-0

Luino–Accademia Inveruno rinviata.-

Classifica

Aurora Cantalupo 25, Vighignolo 22, Accademia Bmv 17, Gallarate 17, Accademia Inveruno* 17, Universal Solaro 16, Morazzone 14, Luino* 14, Accademia Vittuone 12, Gavirate 11, Ceriano 11, Ispra 11, Castanese 9, Canegrate 6, Verbano 0.

16112025