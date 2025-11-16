Calcio Serie D: Varesina, altro pareggio. Il settimo segno X frena la rincorsa
16 Novembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – La Varesina di Venegono Superiore continua a muovere la classifica, ma ancora una volta senza lo scatto decisivo. A Vimodrone, sul campo della Leon, arriva infatti il settimo pareggio stagionale, un risultato che fotografa bene il momento della squadra di Venegono Superiore: solida, capace di reagire, ma ancora alla ricerca di quella continuità che serve per risalire posizioni. Sotto nel primo tempo per il gol di Galimberti, la formazione rossoblù trova nella ripresa il guizzo di Pirola che vale l’1-1 finale. Un punto che permette alla Varesina di restare agganciata al gruppo, ma che lascia anche il rammarico per le vittorie arrivate dagli avversari diretti. In vetta cambia tutto: il Brusaporto surclassa il Chievo Verona con un clamoroso 0-3 al Bottagisio e affianca i clivensi al comando. La Folgore Caratese non ne approfitta e si ferma sul 2-2 a Caldiero, mentre l’Oltrepò torna a sorridere grazie al nuovo arrivato Mavrommeatis.
Risultati e marcatori – 12ª giornata
Breno–Oltrepò 0-1
Rete: 36’ st Mavrommeatis
Caldiero Terme–Folgore Caratese 2-2
Reti: 9’ pt Liberati (C), 39’ pt Bellia (F), 44’ pt Orfeini (C), 41’ pt rig. Tremolada (F)
Casatese Merate–Villa Valle 2-0
Reti: 41’ pt Avinci, 17’ st Braida
Leon–Varesina 1-1
Reti: 28’ pt Galimberti (L), 21’ st Pirola (V)
Scanzorosciate–Castellanzese 0-0
Chievo Verona–Brusaporto 0-3
Reti: 6’ pt Siani, 16’ pt Piacentini, 37’ st Seck
Virtus Ciseranobergamo–Nuova Sondrio 2-1
Reti: 36’ pt Fornari (V), 6’ st Viscardi (V), 12’ st Longo (S)
Pavia–Vogherese 0-0
Milan Futuro–Real Calepina (26 novembre)
Classifica
Chievo Verona 26, Brusaporto 26, Folgore Caratese 24, Casatese Merate 21, Castellanzese 17, Milan Futuro 17, Villa Valle 17, Caldiero Terme 16, Leon 15, Oltrepo 15, Breno 14, Virtus Ciseranobergamo 14, Real Calepina 13, Scanzorosciate 12, Vogherese 11, Varesina 10, Pavia 10, Sondrio 4.
