SARONNO – Le tele del Legnanino della biblioteca comunale hanno fatto da cornice a uno dei momenti più suggestivi e partecipati di Saronno in Gioco, quello interamente dedicato ai giochi di ruolo. La lunga maratona notturna, che si è svolta tra sabato e la notte fonda, si è chiusa con un successo oltre le aspettative: tavoli sempre occupati, sessioni serrate, luci soffuse e un’atmosfera che ha trasformato la biblioteca in un grande spazio narrativo condiviso.

La giornata di sabato ha visto la presenza e la collaborazione di Ludoteca Alto Milanese, Ludoteca di Como, Ruolatori Seriali, Sad for Fun, DaggHeart Italia, Gilda dei Narratori e Terzo Conclave, una rete di realtà ludiche che ha animato ogni angolo dell’edificio con avventure, storie e personaggi.

“Abbiamo organizzato sessioni dal mattino fino a notte inoltrata” raccontano i Ruolatori Seriali. “La risposta è stata enorme: nella prima parte della giornata avevamo fino a 8-9 tavoli pieni, poi altre sessioni nel pomeriggio e, in serata, la multitavolo con sei tavoli collegati contemporaneamente”. La vera particolarità è stata la varietà del pubblico: “Abbiamo accolto tanti neofiti che non avevano mai provato un gioco di ruolo, insieme a giocatori esperti che ci seguono da tempo. L’età? Dai 14 anni in su, senza limiti”.

Il sabato notte si è concluso solo questa mattina con l’ultima esperienza in programma: una sessione speciale di un gioco che si presta perfettamente all’atmosfera notturna. Il regolamento prevede che la storia avanzi scandita da candele che si spengono una alla volta. I partecipanti devono riuscire a chiudere l’avventura prima che bruci anche l’ultima fiamma. L’appuntamento finale terminerà alle 13.30, chiudendo simbolicamente un’intera notte di narrazione condivisa.

Le immagini della biblioteca parlano da sole: tavoli illuminati da piccole luci, gruppi assorti a sfogliare schede e tirare dadi, master impegnati a raccontare storie e guidare avventurieri improvvisati. Un’atmosfera sospesa, intensa, che ha reso questo appuntamento uno dei più apprezzati dell’intera manifestazione.

La sensazione, questa domenica mattina, è che Saronno in Gioco abbia saputo mostrare ancora una volta la forza del gioco come strumento sociale, educativo e creativo. E la notte passata in biblioteca, tra candele e avventure, resterà tra i ricordi più vivi di questa edizione.

