CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi gli alunni delle classi prime hanno partecipato al progetto di educazione stradale “Strada facendo… in bicicletta”, un’iniziativa pensata per avvicinare i ragazzi alle regole della strada e all’importanza di comportamenti responsabili quando si circola in bicicletta.

L’attività è stata resa possibile grazie al contributo dell’associazione Genitori in Branda, che ha sostenuto tutte le spese, e alla collaborazione con l’associazione BikEmotion e la polizia locale.

Il percorso formativo si è aperto con un incontro in cui gli agenti della polizia locale hanno illustrato il regolamento stradale e fornito indicazioni sulla sicurezza in bici. Gli studenti hanno poi avuto modo di mettere in pratica quanto appreso, svolgendo esercitazioni con le loro biciclette nel cortile della scuola.

Il progetto si è concluso con un’uscita sul territorio: accompagnati dagli operatori e dagli agenti, i ragazzi hanno pedalato lungo le vie del paese, sperimentando direttamente le regole della convivenza stradale e il piacere di muoversi in modo sostenibile. Un’esperienza educativa resa possibile dal lavoro congiunto di scuola, famiglie, associazioni e forze dell’ordine.

16112025