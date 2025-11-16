Cronaca

COGLIATE – Brutto risveglio ieri mattina per i proprietari di un’auto posteggiata in via Alessandro Volta, nel parcheggio subito dopo il punto di distribuzione dei sacchi Gelsia. La vettura è stata trovata aperta e con l’intero blocco autoradio-navigatore e il display completamente asportati.

Secondo quanto riferito dai proprietari sui social, la portiera sarebbe stata aperta senza scasso: i ladri potrebbero avere clonato il codice del telecomando, riuscendo così ad accedere all’abitacolo senza lasciare segni evidenti. Subito dopo l’amara scoperta è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine e sono adesso in corso le indagini, si è alla ricerca di eventuali testimoni di quanto successo.

(foto: particolare dell’immagine comparsa sui social per testimoniare l’accaduto)

