Tra le notizie più lette di ieri, sabato 15 novembre, spiccano il furto con inseguimento tra le vie di Saronno e la partecipazione di oltre mille persone all’evento benefico con la Nazionale Tv e Social. Ampio interesse anche per la colletta alimentare, l’incidente di Solaro e l’apertura della selezione per il custode dell’auditorium Aldo Moro.

Un ladro ha tentato di fuggire con un borsello rubato, ma la vittima lo ha riconosciuto dal finestrino e lo ha inseguito, riuscendo a bloccarlo poco dopo.

Oltre mille spettatori hanno riempito lo stadio per “Sorrisi in campo”, la partita benefica che ha visto in campo la Nazionale Tv e Social, con grande entusiasmo e solidarietà.

Si avvicina la giornata della colletta alimentare: resi noti i punti vendita aderenti a Saronno, nel saronnese, nelle Groane e in bassa comasca, insieme all’elenco dei beni richiesti.

È aperta la selezione pubblica per trovare un nuovo custode per l’auditorium Aldo Moro, con dettagli sui requisiti e la modalità di partecipazione.

A Solaro, un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente tra auto e moto avvenuto in via Roma; sul posto ambulanza e carabinieri.

