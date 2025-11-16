Saronnese

CISLAGO – Curioso avvistamento l’altra notte tra Cislago e la frazione Massina, poco prima del cimitero. Un cittadino ha segnalato sui social di aver incontrato, nel cuore della notte, non una sola volpe ma ce n’eran almeno un paio, sorprendentemente tranquille e vicino al bordo della strada.

Le immagini pubblicate mostrano gli animali muoversi con cautela lungo la carreggiata, un comportamento che negli ultimi tempi sembra ripetersi nella zona. La presenza di fauna selvatica non è nuova, ma vedere più esemplari insieme è un fatto che ha attirato l’attenzione di molti residenti.

La raccomandazione è di procedere con prudenza soprattutto nelle ore serali e notturne, rallentando in quel tratto e facendo attenzione agli spostamenti improvvisi degli animali.

(foto: un particolare della immagine comparsa sui social)

16112025