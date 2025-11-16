Altre news

SARONNO – Domenica 16 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e da precipitazioni deboli ma continue. Sono attesi circa 28mm di pioggia nelle prossime ore, distribuiti nell’arco dell’intera giornata.

Le temperature rimarranno piuttosto stabili: la massima si fermerà intorno ai 12°C, mentre la minima si manterrà sui 11°C. I venti soffieranno inizialmente deboli da Est-Nordest, ma tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, con provenienza da Est. Al momento non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia, la situazione è influenzata da un’area di bassa pressione che determina condizioni di marcato maltempo su buona parte della regione. Su pianure e aree pedemontane sono previsti rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco, mentre sulle Alpi Retiche le piogge risulteranno più deboli ma in intensificazione nel pomeriggio.

