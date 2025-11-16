Primo piano

SARONNO – In campo oggi le formazioni del calcio locale, spiccano le difficili trasferte di Caronnese e Fbc Saronno, rispettivamente contro Rhodense e Vergiatese, e l’inedito derby Sc United-Ceriano Laghetto in Promozione,

Alla 12′ giornata il campionato di serie D. Per Leon-Varesina è stato designato l’arbitro Domenico Petraglione di Campobasso (assistenti Pietro Tinelli di Treviglio e Marco Barlocco di Legnano).

In Eccellenza, 12′ giornata, c’è Rhodense-Caronnese con arbitro Umberto La Rocca di Milano (Vincenzo Sivverini di Monza e Matteo Meroni di Chiari), Sedriano-Ardor Lazzate con arbitro Mirko Soncin di Voghera (Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate) e Vergiatese-Fbc Saronno con arbitro Riccardo Mufatti di Sondrio (Tudorel Danciu di Lodi e Hamzza Houjjaji di Treviglio).

In Promozione 10′ giornata, nel girone B Rovellasca 1910-Pontelambrese con arbitro Federico Emanuele di Cinisello Balsamo (Yasin Aloui di Como e Marco Villa di Como), nel girone C Sc United-Ceriano Laghetto con arbitro Leonardo Gilardi di Lecco (Pietro De Battista di Lecco e Fabio Casiraghi di Seregno), Universal Solaro-Canegrate con arbitro Nicolò Pasini di Lecco (Erica Dafne Ferretti di Varese e Mattia De Capitani di Lecco) e Aurora-Verbano con arbitro Riccardo Freggiaro di Voghera (Matteo MIduri di Legnano e Alessio Vercesi di Voghera).

In Prima categoria 10′ giornata nel girone A Tradate Abbiate-Cassina Rizzardi con arbitro Andrea Santarsiero di Busto Arsizio, nel girone B Gerenzanese-Rondo Dinamo con arbitro Emanuele Roveda di Varese.

In Seconda categoria, 10′ giornata, nel girone R ieri l’anticipo Dal Pozzo-Amor; oggi Pro Juventute-Victor Rho con arbitro Emanuele Prestinice di Legnano. Nel girone S Cogliatese-Aurora Desio con arbitro Alberto Greco di Seregno e Osal Novate-Cgds Misinto con arbitro Roberto Panarello di Seregno.

In Terza categoria, 10′ giornata, Airoldi Origgio-Pregnanese con arbitro Edoardo Annoni di Legnano e Equipe Garibaldi-Mascagni con arbitro Riccardo Rimoldi di Legnano.

(foto Sc United)

15112025