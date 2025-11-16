Cronaca

SARONNO – L’aggressione con una katana, la paura dei residenti che hanno dato l’allarme e che hanno ritrovato il fodero dell’arma, le richieste sempre più insistenti di controlli e pattugliamenti. È stato un sabato sera difficile per il Retrostazione, dove solo la pronta segnalazione dei cittadini e il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Secondo le testimonianze raccolte, verso le 19,30 un uomo di origini nordafricane avrebbe cercato di colpire con una katana uno degli spacciatori che gravitano attorno per consegnare sostanze stupefacenti. A mettere fine all’assalto sono state le sirene dei carabinieri della compagnia di Saronno e della polizia locale, intervenuti in pochi minuti dopo la chiamata di un residente. Ne è nato un fuggi fuggi generale che ha allontanato tutti e riportato la calma. “Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto un uomo con qualcosa in mano che sembrava una spada” racconta una residente, ancora scossa. “Abbiamo subito chiamato il 112” .

Gli abitanti parlano apertamente di un possibile regolamento di conti tra gruppi attivi nella zona. Nelle ore successive i residenti hanno ritrovato in via Ferrari sia la fodera della katana sia una custodia per chitarra, probabilmente utilizzata per trasportare l’arma senza attirare attenzioni. “Quando abbiamo visto quegli oggetti per terra ci è venuto un brivido” riferisce un altro residente. “Sembra incredibile che queste cose succedano sotto casa nostra”. Sono stati immediatamente allertate le forze dell’ordine che hanno recuperato i materiali. Ad indagare sull’accaduto saranno le forze dell’ordine che potranno partire dalle immagini della videosorveglianza.

La tensione nel quartiere non è nuova. Gli abitanti ricordano di aver chiesto più volte interventi contro spaccio e degrado, segnalando episodi di violenza, continui via vai sospetti e la presenza di gruppi che occupano stabilmente la zona. Solo poche settimane fa erano comparsi sui muri i graffiti con i prezzi della droga e i residenti avevano registrato un video che mostrava lo sporco lasciato dopo il weekend.

