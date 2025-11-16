Città

SARONNO – Dopo una prima giornata da record, con centinaia di persone ai tavoli, prestiti giochi senza sosta e sessioni di ruolo sempre piene, oggi Saronno in Gioco torna con un programma ancora più ricco. L’evento, ideato dal professor Fabrizio Reina e organizzato dalla Fondazione Daimon insieme a Ludoteca Alto Milanese e Ruolatori Seriali, con il patrocinio del Comune di Saronno, riporta la città al centro della cultura del gioco tra incontri, tavole rotonde e attività diffuse nelle diverse location dell’edizione 2025.

Ieri, sabato, l’evento ha visto una partecipazione altissima: famiglie, appassionati e curiosi hanno riempito Palestra Aldo Moro, Biblioteca, Auditorium e Spazio Art Cafè. Una giornata vivace, scandita da tavoli sempre occupati, volontari all’opera e un clima di entusiasmo che ha confermato il valore dell’iniziativa.

Per oggi, domenica 16 novembre, il calendario prevede una mattinata dedicata ai giochi di ruolo, con partite one shot dalle 10 alle 13, affiancate dalla tavola rotonda “Le professioni del gioco”, in programma dalle 10.30 alle 12. Nel pomeriggio tornano i giochi di ruolo dalle 15 alle 18, mentre negli stessi spazi si terrà la tavola rotonda “La promozione della cultura del gioco: il ruolo di associazioni e festival”, dalle 15 alle 16.30. A chiudere la giornata ci sarà il workshop “Come creare un gioco” con Spartaco Albertarelli, previsto dalle 17 alle 18.30, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di game design.

Il programma si inserisce in un fine settimana che porta il gioco in più sedi cittadine: la palestra Aldo Moro per giochi da tavolo, tornei e scacchi; la Biblioteca per giochi di ruolo e rievocazioni; l’Auditorium per i panel dedicati all’educazione e alla formazione; lo Spazio Art Cafè per workshop e laboratori. Presenti anche lo spazio “Gioca con l’autore”, le attività di Legambiente Saronno, le rievocazioni medievali dell’“Ordine della Fenice Bianca” e della “Compagnia della Fenice Viscontea”, e vari tornei dedicati agli appassionati.

Tutte le informazioni, le prenotazioni e il programma aggiornato sono disponibili su www.saronnoingioco.it.

