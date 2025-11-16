Città

SARONNO – Una mappa interattiva consultabile tramite un QR code per seguire passo passo la passeggiata storica “Dalla cascina alla fabbrica”. È la novità proposta dalla Società Storica Saronnese per l’appuntamento di sabato 22 novembre, un itinerario pensato per guardare con nuovi occhi luoghi e dettagli spesso ignorati nella quotidianità. La mappa, basata su Google Maps e attualmente in versione di bozza, raccoglie testi, fotografie anche d’epoca, planimetrie, render fotorealistici e link di approfondimento. È disponibile tramite link dedicato o inquadrando l’apposito QR code.

Il ritrovo è fissato alle 10.30 alla Villa Gianetti in via Roma 20, punto di partenza e di arrivo del circuito. A guidare la passeggiata sarà l’ex assessore Alessandro Merlotti, che accompagnerà i partecipanti lungo via Manzoni in direzione nord, via Baracca, via Visconti, via Bergamo, piazzale Borella, via Gianetti, via Tommaseo e ancora via Manzoni verso sud. La tappa di via Tommaseo, davanti a Palazzo Visconti, sarà dedicata alla presentazione dei progetti e degli studi di recupero del complesso, elaborati dal 1994 a oggi.

L’iniziativa fa parte degli appuntamenti per il venticinquesimo anniversario della Società Storica Saronnese, un’occasione per riportare al centro dell’attenzione cittadina il valore di Palazzo Visconti. Sabato 22 novembre alle 16.30 alla Villa Gianetti è previsto l’incontro con l’architetto Amedeo Bellini, professore emerito di restauro architettonico del Politecnico di Milano, che condividerà riflessioni e scenari possibili sul futuro dell’edificio.

Giovedì 20 novembre, alle 17.30 alla Villa Gianetti, verrà inaugurata la mostra “Notarelle Saronnesi – Archivio Zerbi”. Curata dal professor Sergio Beato e presentata dal presidente della Società Storica Saronnese Giuseppe Nigro, l’esposizione raccoglie documenti, immagini e materiali utili a ripercorrere la storia locale.

La mostra sarà visitabile venerdì 21 novembre dalle 15 alle 18 e sabato 22 novembre dalle 10.30 alle 12. L’ingresso è libero.

Per partecipare alla passeggiata è necessario inviare un messaggio whatsapp al 320 273 4048.

