Quante volte un piccolo oggetto rotto finisce nella spazzatura perché manca una mano esperta che lo ripari? Esistono alternative sostenibili, concrete e comunitarie: scopriamo insieme i centri Repair Cafè e Restarters.

Nati 15 anni fa e diffusi in tutto il Mondo, le reti dei Repair Cafè e dei Restarters organizzano eventi in cui chiunque può portare un oggetto guasto e, con l’aiuto di volontari esperti, imparare a ripararlo passo dopo passo. Non è solo aggiustare, ma imparare e contrastare la cultura dell’usa e getta. In più, il peso degli oggetti aggiustati viene misurato, rendendo tangibile il contributo ambientale: meno rifiuti e più consapevolezza sulla durata dei prodotti.

In particolare, a Milano sono presenti da qualche anno alcuni Restarters, specializzati in piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici.

Anche a Saronno, da ormai due anni, è presente un Repair Cafè. Tutti gli eventi , svolti ogni primo sabato del mese dalle 14.30 alle 18.30 ed aperti a chiunque voglia mettersi in gioco riparando il proprio oggetto, sono stati ospitati dall’associazione Il Tassello.

Il Repair Cafè Saronno si è caratterizzato nella riparazione di piccoli elettrodomestici, oggetti in legno, biciclette e giocattoli, oltre alla presenza di spazi di cucito e di informatica, PC e cellulari. Le attrezzature sono fornite dall’associazione il Tassello.

I volontari, che mese dopo mese stanno sempre più aumentando, sono tutti molto soddisfatti, anche per effetto dei buoni risultati raggiunti: il 70% delle riparazioni si risolve con esito positivo. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio comunale.

In concreto, la filosofia è chiara: non buttare, aggiusta. A volte sostituire non serve, basta un po’ di aiuto e buona volontà.

Riparare insieme significa combattere gli sprechi e valorizzare le risorse. Gli oggetti aggiustati resistono più a lungo, e l’esperienza rende ognuno di noi più consapevole e attivo nel preservare l’ambiente. È un piccolo, ma concreto contributo verso un’economia circolare partecipata.

Cosa puoi fare:



– Milano: segui Restarters Milano e partecipa a un Restart Party per riparare insieme ai volontari.

– Saronno: partecipa a un Repair Cafè, quando riparte. Porta un oggetto da riparare o vieni solo per imparare o offrire una mano.

– Condividi queste esperienze: più siamo, più questo movimento cresce.

“Sostenibilità per Saronno” è la rubrica di ilSaronno dedicata a sostenibilità e cambiamenti climatici a cura dei volontari del progetto “Saronno x la terra” e nasce per raccontare e approfondire i temi (ambientali e non) della sostenibilità. Il progetto, che punta a rendere la città sostenibile entro il 2040, ha coinvolto 6000 studenti, centinaia di adulti, sette scuole superiori, dodici associazioni e l’Amministrazione comunale. Sono stati attivati tre Pcto e realizzato un questionario a cui hanno risposto oltre 2500 ragazzi. La rubrica propone aggiornamenti su clima, scelte politiche, innovazioni, buone pratiche e risponde alle domande dei cittadini. Tutti i contenuti sono basati su fonti ufficiali e certificate, per garantire informazioni affidabili e chiare su uno dei temi più rilevanti ed urgenti del nostro tempo.