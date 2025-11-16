Volley

SARONNO – Missione compiuta per Saronno e Limbiate, è andata male a Caronno Pertusella: questi gli esito della 6′ giornata del campionato di volley maschile di serie B, andato in scena fra sabato pomeriggio e sera.

Al Paladozio di Saronno i locali si sono sbarazzati con un netto 3-0 de La Spezia (26-24, 25-16 e 26-24), successo meritatissimo contro la formazione ligure che ha fatto il possibile per restare in partita.

La Ets Rossella Caronno, in casa, ha invece perso 0-3 con Garlasco (23-25, 25-27 e 20-25): delusione dunque fra i caronmnesi che puntavano su questo match per risalire nelle zone alte della graduatoria.

Importante affermazione, che fa tanto morale dopo un inizio di stagione difficile, per il Miretti Team Limbiate che in casa ha travolto Mondovì: 3-0.

In classifica al comando il terzetto Ciriè, Yaka Malnate e Res Volley con 15 punti, segue Garlasco con 13, poi Saronno e Caronno con 12. Limbiate terz’ultima con 3 punti.

(foto: stavolta la Miretti Limbiate può festeggiare)

16112025