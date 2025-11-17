SARONNO – Una telecamera sempre tra le mani, un sorriso discreto e quella capacità rara di esserci senza mai invadere la scena. È così che in molti ricordano Piergiuseppe Vellini, per tutti “Piero da Saronno”, scomparso ieri sera, domenica 16 novembre, all’età di 86 anni. Con lui se ne va una parte importante della memoria viva della città: un archivio umano prima ancora che digitale, fatto di volti, storie, gesti quotidiani e grandi eventi che ha saputo fermare nel tempo con una dedizione assoluta.

Nato a Trento il 21 ottobre 1939, alpino sottotenente, Piero aveva scelto Saronno come casa, intrecciando il suo percorso a quello della comunità. Dal 2003 aveva iniziato a documentare la vita cittadina con una costanza che non ha eguali: circa 14.000 video, un patrimonio immenso che racconta quasi vent’anni di storia locale, tra manifestazioni, incontri istituzionali, feste, sport, tradizioni e pagine più difficili della cronaca. La sua videocamera lo portava ovunque, dall’allenamento di una squadra di calcio alla presentazione di un libro, dalla vita delle associazioni ai grandi momenti che hanno segnato la città.

Nel suo lavoro non c’era mai esibizione, solo un profondo rispetto per le persone. Era capace di far raccontare un’intera stagione sportiva come se fosse un romanzo, ma anche di raccogliere memorie del passato, testimonianze che rischiavano di andare perdute, pagine leggere e pagine dolorose: tutto meritava attenzione, tutto era parte della storia comune. Nel 2020 aveva condiviso questa sua visione anche nella rubrica “Piero da Saronno racconta” su ilSaronno, spiegando come inseguiva le storie, come trasformava un incontro casuale in un racconto prezioso.

Il suo impegno aveva ricevuto riconoscimenti importanti. Indimenticabile la benemerenza civica del Comune, quando – per una delle pochissime volte – aveva lasciato la videocamera per salire sul palco. “Guardandomi in giro quasi tutti i presenti, pubblico compreso, sono stati nei miei filmati”, aveva detto con la sua ironia gentile. Tra i premi anche il “Teletopo”, considerato l’Oscar delle piccole web tv italiane, tributo al suo modo di fare informazione dal basso.

La comunità ha iniziato subito a salutarlo con affetto. Sulla pagina “Pierodasaronno Onlyforfriends”, il messaggio che annuncia la sua scomparsa è già diventato uno dei ricordi più intensi di queste ore: “Ciao Piero. Piero, fondatore e anima del canale, ci ha lasciati. In molti stanno già esprimendo la loro tristezza per la perdita di una persona unica. Alla fine noi siamo ricordi e il buon Piero ne ha lasciati di meravigliosi in ognuno di noi. Chi scrive porterà avanti la sua idea (che poi è anche la mia) finché ne avrà la forza. Ho perso un amico e questo è il modo migliore che ho per ricordarlo”.

(foto di Edio Bison)

guarda tutte le foto 20



L’uomo che filmava il cuore di Saronno: gli scatti che raccontano PierodaSaronno fotogallery

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09