SARONNO – La notizia della scomparsa di Piergiuseppe Vellini, il nostro Piero da Saronno, ha attraversato la città come un abbraccio collettivo. Da ieri sera messaggi, ricordi e parole di affetto stanno arrivando da ogni angolo della comunità: amici, associazioni, volontari, allenatori, ex studenti, amministratori, fotografi, persone che Piero aveva incontrato solo una volta ma che si erano sentite viste, ascoltate, custodite dal suo obiettivo.

Molti raccontano il suo sorriso discreto, altri ricordano l’emozione di ritrovarsi nei suoi video, altri ancora sottolineano la sua capacità di esserci sempre, senza chiedere nulla, con quella telecamera che sembrava un’estensione naturale della sua gentilezza. C’è chi lo ha visto sotto la pioggia durante una processione, chi alle prime luci dell’alba a seguire una squadra, chi nelle serate più fredde dell’inverno mentre documentava un evento per non lasciar perdere un frammento di memoria.

Sono ricordi semplici, sinceri, profondi. Tutti uniti da una verità: Piero ha lasciato un segno. E Saronno oggi glielo restituisce, insieme.

Ecco i ricordi arrivati a IlSaronno

Francesco Licata, presidente del consiglio comunale

Piero ha fatto qualcosa di più. Non ha solo testimoniato e raccontato, con la sua inseparabile telecamera, la storia di Saronno degli ultimi trent’anni ma ha tramandato Saronno alle future generazioni sia a quelle che trent’anni fa ancora non esistevano e soprattutto sia a quelle che oggi non sono ancora nate. Presente in ogni evento ed in ogni manifestazione, con il suo occhio discreto, ci lascia un patrimonio inestimabile di filmati, interviste, scorci di vita quotidiana che per sempre saranno un racconto insostituibile di chi vorrà vedere, scoprire e capire come era la nostra Città

Grazie Piero, grazie di tutto. Fai buon viaggio

Gianpietro Guaglianone, consigliere comunale

Presente sempre e comunque. Gentile e disponibile, memoria importante per la nostra città che lascia un storia digitale importantissima . Un pioniere nell’uso dei social fin dagli albori . Ci accomunava la penna nera, lui “vecio” io “bocia” fedeli alle tradizioni del corpo degli Alpini nel quale aveva servito.

Azione e Insieme per crescere

Con profonda tristezza il gruppo di Azione Saronno saluta Piero da Saronno, custode instancabile della memoria della nostra città. Piergiuseppe Vellini ha rappresentato un impegno autentico nel preservare la storia collettiva: una città fatta di persone, progetti e volti che, senza il suo lavoro, avrebbero rischiato di andare perduti. Per questo ci impegniamo fin da subito affinché il suo prezioso archivio non venga disperso, ma continui a vivere e a testimoniare ciò che Piero ha saputo raccontare con dedizione. Addio Piero.

Pierluigi Gilli, sindaco emerito

Un precursore il mitico “Piero da Saronno”, pseudonimo che si era ormai confuso con il suo nome completo, Piergiuseppe Vellini. Una persona gentile e geniale, che per decenni, sfruttando con sapienza i nuovi mezzi comunicazione, ha fermato nei suoi filmati la nostra piccola storia. Un archivio importante, che descrive Saronno in ogni sfaccettatura, a partire dai Saronnesi, che amava intervistare. Con garbo, stupore, ironia, rispetto riusciva a suscitare ricordi ed emozioni. Ne serberò un gran bel ricordo, figura amichevole, simpatica, attaccatissimo alla sua città fino all’ultimo. Adesso avrà spazi immensi da filmare, nella grande Luce. Saronno gli è grata per il servizio di “raccontarci”, che Piero le ha reso volontariamente.

Franco Casali, ex assessore

Il Signor Piergiuseppe Vellini é stato per oltre 20 anni un osservatore e testimone attento, costante e discreto della vita cittadina, di eventi culturali, sportivi, sociali o ricreativi che lui ha ripreso silenzioso accanto alla sua telecamera, svolgendo così un importante lavoro di documentazione. Una persona cortese e riservata che mancherà molto alla città.

Alla moglie e alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze.

Gabriele Musarò, ex assessore

In cielo, ora, una telecamera gentile.

Ciao Piero.

Giuseppe Colombo

Ciao Piero, sei stato magnifico, unico, irripetibile! Un amico indimenticabile! Condivido il dolore dei tuoi cari a cui esprimo il mio cordoglio.

Alberto Paleardi

Un grande, un amico, non si tirava mai indietro. Memorabile quando venne a riprendere la parte tombinata del Lura fin sotto l’ospedale