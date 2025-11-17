news

C’è stato un tempo in cui gli anfibi da donna erano una dichiarazione d’intenti. Scarpe da weekend, da tempo libero, da contesti informali. Troppo rigidi per l’ufficio, troppo marcati per la quotidianità, troppo alternativi per la moda “normale”. Oggi non è più così.

La trasformazione è avvenuta lentamente, ma è ormai evidente: l’anfibio è uscito dalla sua nicchia. È diventato una scarpa urbana, trasversale, concreta. Merito anche del cambiamento nelle abitudini di chi li indossa: ci si muove di più, si vive in ambienti misti, si chiede di più alle proprie calzature.

I nuovi modelli non somigliano più a scarpe da battaglia. Le linee sono più asciutte, le finiture più curate, i volumi meno ingombranti. Si portano con pantaloni dritti o cropped, ma anche con gonne midi, abiti in maglia o leggings. Il gioco è nei contrasti: la struttura dell’anfibio bilancia la morbidezza di certi capi, aggiunge presenza a un look semplice, rende più funzionale un outfit costruito per durare tutta la giornata.

Ma non basta avere un paio di anfibi per risolvere tutto. Come sempre, la differenza sta nella scelta: materiali, peso, cuciture, tenuta nel tempo. Un buon modello regge le camminate, il freddo, la pioggia e le transizioni tra diversi contesti. Uno scarso si rovina in fretta, affatica il piede, compromette l’insieme. Ed è qui che entra in gioco l’importanza di sapere dove guardare.

Step By Step lavora proprio su questo. Da oltre settant’anni nel settore moda, con tre store fisici a Lecce e un e-commerce in crescita, il brand costruisce la propria offerta non sull’abbondanza, ma sulla coerenza. Ogni capo, ogni scarpa, ogni accessorio è selezionato per inserirsi armoniosamente in qualunque guardaroba.

Entrando nei dettagli del catalogo, è facile scoprire centinaia di alternative. I capi selezionati – dai cappotti ai blazer, dai pantaloni ai piumini – rispondono a esigenze quotidiane, non solo estetiche. La collezione donna si muove su linee pulite e palette versatili, puntando su vestibilità testate e materiali resistenti. Lo stesso vale per la linea uomo, fatta di pantaloni, giubbotti per la stagione invernale, maglie e calzature adatte alla città.

Spazio, chiaramente, anche alle calzature. Sneakers, décolleté, stivali e stringate si affiancano agli iconici anfibi Cult donna, scelti per la loro capacità di coniugare robustezza e linee attuali. Non sono scarpe da collezione, ma da utilizzo reale: reggono bene il cambio di contesto, si integrano con outfit diversi e accompagnano la giornata senza appesantirla.

A firmare la selezione, brand come Dr. Martens, Mou, Armani Exchange, Max Mara, Emme Marella e altri ancora, ognuno con una proposta compatibile con l’identità del brand: essenziale, concreta, trasversale.

I tre store fisici di Step By Step si trovano nel cuore di Lecce e rappresentano tre punti fermi per chi cerca un’esperienza d’acquisto curata, ordinata, concreta. Gli spazi sono pensati per accogliere senza disorientare, per aiutare a scegliere senza fretta, per valorizzare ogni capo nel suo contesto d’uso. All’interno, il personale accompagna con competenza, senza forzature: l’obiettivo non è vendere di più, ma consigliare meglio.

Lo stesso approccio è visibile nell’e-commerce, in costante crescita, dove ogni prodotto è descritto con attenzione e inserito in un assortimento che punta sulla funzionalità prima ancora che sull’estetica.

Step By Step non si rivolge a chi cambia stile ogni stagione, ma a chi vuole costruire un guardaroba solido, riconoscibile, adatto alla vita reale.

La moda, qui, non è mai un’urgenza da inseguire, ma uno strumento per sentirsi a proprio agio nei propri abiti, ogni giorno. In questo equilibrio tra coerenza e varietà, tra selezione e durata, sta l’identità del brand: aiutare le persone a vestirsi meglio, senza complicazioni, con capi che funzionano davvero.