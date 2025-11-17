CISLAGO – È stata trasferita in codice giallo all’ospedale Niguarda la bimba di 6 anni vittima oggi, lunedì 17 novembre, di un incidente stradale.

È successo poco dopo le 17,30 in centro: la bambina si trovava in via Cavour con la madre quando è stata colpita da un furgone. È scattata subito la mobilitazione per i soccorsi: sono intervenuti un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago, l’automedica e l’elisoccorso.

Illesa la madre, la bambina ha riportato alcune fratture ma, al momento dei soccorsi, era cosciente. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasferita in elisoccorso al Niguarda in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.

