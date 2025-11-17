Calcio Eccellenza: mister Tibaldo esonerato dal Fbc Saronno
17 Novembre 2025
SARONNO – Fabio Tibaldo non è più l’allenatore del Fbc Saronno: questa mattina la decisione del club biancoceleste, quarto in classifica in Eccellenza, di esonera il tecnico. Sono già in corso le consultazioni per individuare un sostituto, circolano i nomi di mister Danilo Tricarico (ex Saronno e Solbiatese) e mister Stefano Civeriati (ex Pavia).
Domenica i saronnesi hanno perso 2-0 a Vergiate.
Tibaldo – in passato calciatore professionista – come allenatore nella scorsa stagione aveva guidato la under 18 del Saronno, arrivando alla finale regionale; e la prima squadra biancoceleste nell’ultima parte della annata. Durante l’estate era stato poi confermato alla guida della formazione maggiore.
Classifica
Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
17112025