Calcio

SARONNO – Fabio Tibaldo non è più l’allenatore del Fbc Saronno: questa mattina la decisione del club biancoceleste, quarto in classifica in Eccellenza, di esonera il tecnico. Sono già in corso le consultazioni per individuare un sostituto, circolano i nomi di mister Danilo Tricarico (ex Saronno e Solbiatese) e mister Stefano Civeriati (ex Pavia).

Domenica i saronnesi hanno perso 2-0 a Vergiate.

Tibaldo – in passato calciatore professionista – come allenatore nella scorsa stagione aveva guidato la under 18 del Saronno, arrivando alla finale regionale; e la prima squadra biancoceleste nell’ultima parte della annata. Durante l’estate era stato poi confermato alla guida della formazione maggiore.

Classifica

Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

