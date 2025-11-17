iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto venerdì 14 novembre, nella biblioteca civica “Battaini”, il primo appuntamento del programma “Scarpe rosse”, percorso di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione e all’eliminazione della violenza contro le donne. Ospite della serata la scrittrice Lidia Laudani, che ha presentato il suo romanzo Un’altra vita: un libro di denuncia che affronta con realismo temi complessi come violenza domestica, relazioni tossiche, stalking e revenge porn.

A dialogare con lei la dottoressa Silvia Sacco, psicologa, che ha contribuito a un confronto approfondito e sensibile sulle dinamiche della violenza di genere.

L’incontro è stato un momento di riflessione collettiva, un invito a riconoscere il valore del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità condivisa nel contrastare ogni forma di abuso. Il Comune ha espresso un ringraziamento all’autrice e alla professionista intervenuta, sottolineando quanto la tematica richieda consapevolezza e partecipazione da parte di tutti.

Il calendario prosegue venerdì 21 novembre alle 21, nell’ex sala consiliare di piazza Garibaldi, con la messa in scena di La confessione, lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni e ispirata al libro Se questi sono gli uomini di Riccardo Iacona.

(foto: i promotori dell’evento)

