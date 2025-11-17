Eventi

SARONNO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comune di Gerenzano, in collaborazione con l’associazione Rete Rosa, organizza un evento speciale sabato 22 novembre alle 15. L’appuntamento si terrà alla panchina rossa in Largo Fagnani, simbolo della lotta contro la violenza di genere, e prevede un momento teatrale di letture interpretate, con la regia di Cristina Anna Conca.

L’iniziativa, pensata per sensibilizzare la comunità e riflettere sui temi della tutela e del rispetto delle donne, si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato nella sala cerimonie del municipio di Gerenzano, in via Duca degli Abruzzi n. 2, mantenendo lo stesso orario delle 15.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare, offrendo così un’occasione per unirsi in un gesto simbolico e concreto di vicinanza e consapevolezza.

