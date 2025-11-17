Saronnese

GERENZANO – La pioggia intensa che ha caratterizzato la giornata di domenica ha provocato diversi allagamenti sul territorio, tra cui quello segnalato all’ingresso del cimitero di via Fagnanella, vicino al centro di Gerenzano. Proprio davanti al camposanto si è formata una grande pozzanghera, che ha reso difficoltoso l’accesso ai visitatori.

La situazione non è passata inosservata sui social, dove alcuni cittadini hanno condiviso foto e commenti, segnalando l’ennesimo problema legato al deflusso dell’acqua piovana in una zona che in passato aveva già mostrato criticità analoghe. Tra le immagini circolate online, anche quella dell’enorme pozzanghera che ha attirato molte reazioni e discussioni da parte degli utenti.

Un episodio che riaccende il tema della manutenzione e del sistema di drenaggio delle acque, soprattutto in vista delle piogge autunnali, sempre più frequenti e abbondanti.

(foto: un particolare di una immagine comparsa sui social, che testimonia la presenza di una enorme pozzanghera fuori dal cimitero di Gerenzano)

