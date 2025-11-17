Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 16 novembre, spiccano l’aggressione con una katana nella zona della stazione di Saronno e un incidente in Pedemontana con dieci giovani feriti. A catturare l’attenzione anche l’evento ludico che ha coinvolto centinaia di persone in città, insieme a episodi di degrado e furti segnalati nel weekend.

Allarme nella zona della stazione di Saronno per un’aggressione con una katana: un giovane è stato ferito e soccorso dai sanitari, mentre i residenti hanno chiesto più controlli.

Dieci giovani sono rimasti feriti in un tamponamento avvenuto all’alba in Pedemontana, tra cui un ventenne in codice rosso.

A Cogliate un’auto è stata svaligiata nella notte: rubati display e navigatore, con danni rilevanti al veicolo.



Grande successo per “Saronno in gioco”, manifestazione che ha animato il centro con oltre settecento partecipanti e decine di attività ludiche per tutte le età.

Un cittadino di Caronno Pertusella ha denunciato il degrado alla stazione ferroviaria con un post sui social, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la pulizia della zona.



