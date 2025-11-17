Altre news

SARONNO – Lunedì 17 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con cielo poco nuvoloso, con la possibilità di qualche nube sparsa soprattutto nelle ore mattutine. Le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata, senza piogge previste nelle prossime ore. Tuttavia, nella notte è atteso un peggioramento con l’arrivo di precipitazioni.

Le temperature si manterranno su valori autunnali: la massima toccherà i 15°C, mentre la minima sarà di 10°C. I venti soffieranno deboli al mattino da Ovest-Sudovest, rinforzando nel pomeriggio fino a raggiungere intensità moderate dalla stessa direzione. È attiva un’allerta meteo per vento, con raffiche che potrebbero risultare fastidiose, soprattutto nelle aree più esposte.

In Lombardia, la situazione è in miglioramento dopo le deboli piogge mattutine causate da una circolazione depressionaria in fase di allontanamento. Ampie schiarite sono previste nel pomeriggio su gran parte del territorio regionale, in particolare sulle pianure e le Prealpi occidentali. Piogge e rovesci più intensi si sono registrati sulle zone alpine e prealpine orientali, ma anche qui si attende un rasserenamento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

