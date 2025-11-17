Mozzate: in corso il nuovo collegamento pedonale tra San Martino e il capoluogo
17 Novembre 2025
MOZZATE – Sono in fase di realizzazione i lavori per il nuovo collegamento pedonale in sicurezza tra la frazione di San Martino e Mozzate, all’altezza del rondò del Sassone. Si tratta di un intervento atteso da anni e approvato dall’attuale giunta nell’ambito della variante dedicata alle piste ciclopedonali.
L’opera, che si sta concretizzando con la regia del’Amministrazione civica, punta a rendere più sicuri e fruibili gli spostamenti a piedi lungo un tratto considerato particolarmente pericoloso, offrendo un percorso protetto che collegherà in modo più agevole la frazione al centro del paese.
(foto: lavori in corso a Mozzate per la realizzazione del nuovo collegamento pedonale con la frazione di San Martino)
