Politica

MILANO – “Sono molto soddisfatto dell’approvazione unanime degli emendamenti che ho presentato oggi in commissione Trasporti e che introducono finalmente nel quadro normativo lombardo il tema strategico della mobilità transfrontaliera” – dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata a latere dei lavori della Commissione Traporti di cui è componente.

“Si tratta di un passaggio importante per i territori di confine delle province di Varese e Como, che quotidianamente vivono l’impatto dei flussi tra Lombardia e Canton Ticino. Il solo 2023 ha registrato oltre 22,8 milioni di passeggeri sui servizi transfrontalieri e più di 86.000 veicoli in transito nei valichi ogni giorno, con significative ricadute ambientali e sociali”, sottolinea Licata.

“Gli emendamenti approvati – continua Licata – colmano un vuoto normativo e derivano dal lavoro svolto in Commissione nel corso delle audizioni di cui sono stato promotore nei mesi passati. Una risposta alle legittime istanze di mobilità dei lavoratori frontalieri, ma soprattutto un impulso allo sviluppo dell’economia transfrontaliera che caratterizza i territori di confine, come la provincia di Varese”.

“Le proposte accolte introducono in legge la promozione di accordi e collaborazioni con i Cantoni svizzeri e con le regioni di confine, la costituzione di tavoli di concertazione con i Cantoni e con le Regioni e Province Autonome confinanti e pongono le basi per un’armonizzazione tariffaria transfrontaliera – spiega Licata – Intervengono inoltre sul coordinamento dei servizi ferroviari regionali con quelli svizzeri e degli Stati confinanti, con l’obiettivo di garantire un sistema di trasporto realmente integrato e contemporaneo.”

“L’obiettivo è costruire una mobilità capace di rispondere alle esigenze di imprese e cittadini, ridurre l’impatto del traffico transfrontaliero, anche in ottica ambientale, e rilanciare l’attrattività del nostro territorio. Un tassello fondamentale per la modernizzazione del sistema dei trasporti lombardo” conclude Licata.

