SARONNO – Il 20 novembre si terrà a Saronno la conferenza “Conversazioni in cortile – Punti di vista. Esperimenti di drammaturgia dello spazio”, organizzata dall’ordine degli Architetti ppc della provincia di Varese. L’incontro si svolgerà dalle 18 alle 20 in via Maurilio Bossi 14.

L’evento coincide con l’inaugurazione della mostra dei lavori del Laboratorio di Progettazione dell’architettura 1 della Scuola Auic del Politecnico di Milano, realizzati in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. La mostra documenta una ricerca didattica triennale dedicata alla drammaturgia dello spazio, esplorata attraverso la duplice interpretazione della locuzione “punto di vista”: da un lato come prospettiva da cui si interpreta un testo o un tema, dall’altro come atto di osservazione e scelta di inquadratura, ad esempio nello scatto di una fotografia.

Interverranno Martina Landsberger, docente del Politecnico di Milano Dabc, e Anna Piletti del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. La conferenza è curata da Davide Mazzucchelli e Vanina Sartorio.

La partecipazione prevede un credito formativo professionale. È richiesta l’iscrizione inviando una mail a [email protected].

(foto archivio)

