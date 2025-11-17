Città

SARONNO – Il rammarico della vittima di un furto e della nonna, la speranza che un gesto di civiltà possa rimediare a un furto avvenuto in pieno giorno. È l’appello che arriva da via Pellico, dove giovedì tra le 13 e le 15 sono state rubate due biciclette dal cortile di un condominio con cancello elettrico chiuso. Tra queste c’era anche quella della nipote, un regalo ricevuto in un momento delicato e per lei prezioso soprattutto per il valore affettivo.

Secondo quanto raccontato dalla nonna, il ladro avrebbe forzato l’ingresso del cortile approfittando delle ore centrali della giornata e avrebbe portato via entrambe le biciclette senza essere notato. La donna, profondamente colpita dall’accaduto, ha deciso di rivolgersi alla comunità con un messaggio semplice e diretto, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa o si sia trovato con quella bici tra le mani di restituirla.

“Non è per il valore, è per l’affetto” ha spiegato, ricordando quanto la nipote tenesse alla bicicletta. Per questo la famiglia spera che la bici possa riapparire, lasciata magari vicino al condominio o riconsegnata in modo anonimo. Nella foto la bici nel momento del furto

