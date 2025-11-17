Città

SARONNO – Si è aperta sabato 15 novembre alle 18, negli spazi del Museo della ceramica Giuseppe Gianetti di Saronno, la mostra “Pensieri tra le mani” di Kazumasa Mizokami, un appuntamento che arricchisce il percorso culturale cittadino e resterà visitabile fino al 20 dicembre. L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’artista e la presenza istituzionale del sindaco di Saronno, Ilaria Pagani, e dell’assessore alla cultura, Maria Cornelia Proserpio.

L’esposizione, patrocinata dal consolato generale del Giappone, dalla provincia di Varese e dal comune di Saronno, si inserisce nel progetto “Giappone – Contaminazioni“, promosso dalle associazioni Arcadia e Renaissance come prosecuzione del Progetto Punto Expo 2025. Un’iniziativa che rafforza il dialogo tra culture e apre nuove prospettive sull’arte giapponese contemporanea nel contesto museale italiano.

Il percorso espositivo propone un raffinato dialogo tra le opere di Mizokami e le ceramiche settecentesche della collezione permanente, creando un intreccio visivo e concettuale che invita il visitatore a osservare la materia come ponte tra epoche e sensibilità artistiche diverse. In mostra trovano spazio oltre quaranta opere tra terracotte dipinte a freddo con tecniche differenti e una selezione di disegni su carta, lavori che raccontano il carattere meditativo e al tempo stesso giocoso dell’artista.

L’allestimento, studiato per valorizzare la relazione tra antico e contemporaneo, accompagna il pubblico in un percorso intimo e narrativo, dove le forme modellate da Mizokami sembrano animarsi in un dialogo silenzioso con le preziose ceramiche storiche del museo.

(foto dell’evento)

