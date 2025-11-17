SARONNO – Sarà la chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà a ospitare l’ultimo saluto a Piergiuseppe Vellini, conosciuto da tutti come Piero da Saronno. I funerali sono fissati per giovedì 20 novembre alle 15 e si annunciano molto partecipati: nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, testimonianza concreta dell’affetto che la città e il territorio nutrono per lui.

Dalla sera di domenica, quando si è diffusa la notizia della sua morte, amici, cittadini, associazioni e figure del mondo istituzionale hanno iniziato a condividere ricordi, foto e parole per raccontare ciò che Piero ha rappresentato per Saronno. I messaggi non arrivano solo da chi lo conosceva di persona, ma anche da chi negli anni si è riconosciuto nei suoi video, ritrovando un volto, un evento, un frammento della propria storia.

Per il funerale sono attese numerose istituzioni locali e molte associazioni, realtà che Piero aveva seguito con discrezione, accompagnato con la sua telecamera e raccontato con naturalezza. La Prepositurale diventerà così il luogo in cui la comunità potrà ritrovarsi per un ultimo gesto di gratitudine e vicinanza.

