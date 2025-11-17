Città

SARONNO – Un ciclo di incontri per parlare di giovani e sicurezza: Radiorizzonti InBlu, con gli oratori della città di Saronno, le 6 parrocchie della comunità pastorale “crocifisso risorto”, il collegio arcivescovile Castelli, l’istituto Orsoline di San Carlo, l’istituto San Agnese, la fondazione Daimon, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Saronno organizzano, con il sostegno delle associazioni Genitori della scuole Ignoto Militi, Rodari, Collodi, Legnani, per il quarto anno il ciclo di incontri itineranti per genitori, insegnanti ed educatori “Si può fare 4! Educare tra sfide e opportunità”.

Mercoledì 19 novembre alle 21, al salone del collegio Arcivescovile, si terrà un incontro pubblico dal titolo: “La sicurezza nei luoghi educativi: una questione di prevenzione, controllo, collaborazione”.

L’iniziativa, promossa dal collegio Castelli di Saronno in collaborazione con l’istituto Orsoline e la comunità pastorale Crocifisso Risorto, intende approfondire il tema della sicurezza negli ambienti educativi, un argomento di grande attualità che coinvolge scuole, famiglie e istituzioni.

Durante la serata interverranno figure di rilievo del territorio:

Salvatore Pasquariello , prefetto di Varese;.

Matteo Fabris , psicologo e assessore alle politiche sociali;

Raffaele Monteleone , rappresentante del Rugby Saronno;

Riccardo Bottan, responsabile della pastorale giovanile di Saronno.

L’obiettivo dell’incontro è promuovere un dialogo costruttivo su come garantire ambienti sicuri e accoglienti per i giovani, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, scuola e comunità locale.

